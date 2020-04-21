شعبة تجار أمدرمان: نفاد بعض أصناف السلع الضرورية ببقالات الأحياء

التاريخ: 21-أبريل-2020
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أكد عدد من أرباب الأسر اليوم (الثلاثاء) نفاد جزء من مخزون سلع رمضان وتخوفوا من دخول رمضان ونفاد السلع بالكامل.
وقال المواطن عمر السر بحسب صحيفة السوداني: إن صفوف الخبز تسببت في خلق مشاكل كثيرة مما اضطرهم إلى صناعة الخبز والقراصة من دقيق رمضان واستخدام جزء كبير من سلع رمضان٫ وتخوف من دخول رمضان بدون توفر مايحتاجونه للشهر الفضيل خاصة مع الظروف الحالية من ندرة المواصلات وانعدام غاز الطبخ٫ مع ارتفاع الأسعار بصورة غير عادية .
وقال رئيس شعبة تجار الجملة بسوق أمدرمان فتح الله حبيب الله إن هنالك فجوة في السلع الضرورية بالأحياء بسبب إغلاق الأسواق مما انعكس على تجار بقالات الأحياء٫ وطالب المواطنين بتدبير السلع إلى حين تحسن الوضع الصحي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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