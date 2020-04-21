تخفيض أسعار السلع الضرورية بنسبة 30% بأسواق البيع المخفض بأبوحمامة

التاريخ: 21-أبريل-2020
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كشف مدير أسواق أبو حمامة للبيع المخفض مصطفى كانوري عن توقف التعامل مع منتجات شركة سيقا للدقيق وكابو للألبان بسبب ارتفاع أسعار هذه السلع الضرورية وعدم تمكنهم من تخفيضها للمستهلك وتم استبدالها بمنتجات شركات أخرى، مبيناً أن أسواق البيع المباشر تتعامل مع شركات وتجار جملة لحصولهم على السلع الضرورية بأسعار مخفضة بنسبة 30%، مؤكداً استمرار أسواق البيع المخفض بمحلية الخرطوم وبسوق أبو حمامة وتوفر كافة السلع بأسعار مخفضة.
وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني، إن تسعير السلع يتم عبر ضابط الأسعار الذي يحدد سعراً أقل من تكلفة السوق الموازي بنسبة 30_20%، مبيناً أن سعر السكر 10كيلو 760جنيها بدلاً عن 900 جنيه وسعر باكت دقيق الفاخر 700 جنيه بدلاً عن 1000 جنيه وسعر كيلو العدس 180 جنيها بدلاً عن 200 جنيه وسعر ربع العدسية 700 جنيه بدلاً عن 900 جنيه وربع الكبكبي 800 جنيه وسعر رطل الكركدي 40 جنيها وعلبة الصلصة الفراشة 75 جنيها بدلاً عن 100، وكيلو اللحمة ٣٥٠ جنيها وكيلو الفراخ 210 جنيهات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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