دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** المريخ كبير البلد نادي الوطنية نادي الشعب النادي القائد والرائد ابي الا وان يشارك وزارة الصحة جهودها في محاربة كورونا ووضع داره واستاده تحت تصرف الكوادر الطبية والتحية للاخ شمس الدين الطيب عضو مجلس إدارة النادي سابقا صاحب المبادرة

** البصري عيسي ومبارك معاذ ..الاول مدير استاد المريخ والثاني مدير النادي ..لم أسمع بهما من قبل ولا أعرف أي تاريخ لهما في المريخ

** والله لو كان الاخ عبدالوهاب الرضي مثلا مدير للنادي والاخ صلاح نصر مدير للأستاد لما اعترضنا لانهما قدما للمريخ ولهما تاريخ رغم مساندتهما لمجلس الفشل

** بعد ذهاب كورونا باذن الله نرجو أن يكون استاد المريخ جاهزا لاستقبال تدريبات الفريق والمباريات

** مجلس المريخ يتحرك لحل مشكلة المحترف كوكو ..وربنا يسهل

** بلاغ في نيابة الفساد حول دكاكين المريخ سيجرجر الكثيرين وقد تسألنا من قبل عن ايجار الدكاكين وعن اللواري والشاحنات والدفارات التي تحتل النادي من الناحية الغربية وعن حوض السباحة

** الشارع المريخي يتحدث عن قيام تنظيم جديد يحمل اسم الزعيم لا نعرف من مؤسسيه …

والمعروف أن الزعيم اسم لصحيفة رياضية متوقفة عن الصدور

** الاخ اشرف سيد احمد الكاردينال رئيس نادي الهلال ….تحية من القلب .. زميلتنا الصحفية م….م قامت بنشر إعلان يحكي عن عظمة الجوهرة الزرقاء وفندق الهلال عبر صحيفتها وبموافقتكم ووجد الاعلان الإشادة منكم ولكن حفيت قدميها من المساسقة للحصول علي قيمة فاتورة الاعلان واضطرت للوصول الي منزلكم يوم الخميس الماضي وعادت بخفي حنين ووعدتها بحل الأشكال امس الأحد ولم تفعل والمبلغ المطلوب لا يتجاوز ٣٠ ألف جنيه وانت صاحب الأيادي البيضاء علي الفقراء والمساكين وايضا لم تبخل علي الهلال ودفعت أكثر من ٤٠٠ مليار لتشييد الجوهرة فهل تعجز عن دفع ٣٠ألف.. خاصة وان الزميلة محرجة مع إدارة الصحيفة وتواجه بسؤال يومي اين الفلوس …ثقتنا كبيرة في معالجة الموقف في اسرع وقت

** التحية لكل الخيرين في الوسط الرياضي وهم يدعمون الأسر الفقيرة ماديا وعينيا ..ووالله الواحد منهم لو قدم رطل سكر وباقة زيت ما قصر ..في هذا الزمن الصعب ولا اريد ان ازكر اسماء حتي لا أفسد عليهم خاصة وان ما يقدمونه خالص لوجه الله وهم معرفون لديكم ولكن لا بأس من القول أن الاخوة جمال الوالي واشرف الكاردينال وحسن برقو وصابر الخندقاوي يستحقون الثناء

** الفاتح باني رئيس لجنة المسابقات تحدث عن استحالة إكمال الموسم الكروي مع الحظر الشامل

** موريتانيا خالية من كورونا بعد أن طبق مواطنوها كل ما طلب منهم

** هنا في الخرطوم كل الكلام داير حول ستات الشاي وحيعملن شنو مع الحظر

** الذين يعترضون علي رئاسة الفريق حميدتي للجنة الطوارئ الاقتصادية لا قيمة لهم ويقفون ضد مصلحة الوطن والمواطن

** علي الدولة أن تكون أكثر صرامة مع المواطن في تطبيق الحظر الشامل

** الاخ د آدم كبير الوزير الولائي ..صباح الخير

** كنت انوي الكتابة عن مشجع مريخابي قديم اسمه الفاضل يحب المريخ حبه لأبنائه ومابفوت تمرين لكن وللأسف لم احصل علي اسمه بالكامل

** وا خسارة دموعي فيك

** آخر دبوس

** من ينتصر في معركة جمعية النظام الأساسي. الاتحاد العام ام مجلس المريخ