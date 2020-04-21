الفيفا يلزم خزينة الهلال بدفع (200) الف دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجد الهلال نفسه امام مأذق كبير حينما فرضت عليه لجنة فض النزاعات غرامة مالية قدره 200 الف دولار لصالح الثلاثي الاجنبي الكوكي وبن فرج وبلعويدات بعد وذلك بعد شكوى دفع بها الثلاثي ويتعين على مجلس ادارة نادي الهلال بذل ما يقارب ال200 الف دولار لانهاء ازمة مستحقات الثلاثي ويتعلق الامر بالمدرب التونسي نبيل الكوكي وابن جلدته المدافع شهاب بن فرج بجانب الجزائري محمد الهادي بلعويدات بالاشارة إلى ان الاستحقاقات التي يطالب بها الثنائي تقدر بنحو 140 ألف دولار بواقع 70 الف لكل لاعب فيما حصل التونسي نبيل الكوكي في وقت سابق خلال الأيام الماضية على حكم من لجنة فض النزاعات بالاتحاد الدولي فيفا يلزم الهلال بدفع ما يقارب ال40 الف دولار للمدرب التونسي وبحسب مجريات التقاضي فان الثلاثي يكلف ذات المحامي الذي يتولى قضية الترجي التونسي في مواجهة الوداد البيضاوي بشأن ازمة نهائي ابطال نسخة الموسم المنصرم.