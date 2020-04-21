تحالف هلالي للاطاحة بالكاردينال من رئاسة نادي الهلال

الخليج 365 : يحدث تحالف في الخفاء هذه الايام بين شخصيات هلالية من اجل ابعاد الكاردينال عبر الانتخابات من رئاسة نادي الهلال وشهدت الفترة الاخيرة تواصل بين قطبي الهلال الخندقاوي والكواراتي رغم المصالحة بين الكاردينال والكوارتي وكشفت متابعات الصحيفة ان هناك شخصيات هلالية مرموقة سبق لها العمل في ادارة نادي الهلال باركت الخطوة واكدت على دعمها مخطط الاطاحة بالرئيس الحالي.

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