دورة واحدة لثمان اندية لانهاء الموسم الرياضي في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف مصدر مقرب من الاتحاد السوداني لكرة القدم لكفرووتر ان تحركات داخل اروقة الاتحاد السوداني لكرة القدم وذلك لانهاء الموسم الرياضي عبر دورة من دورة واحدة بين ثمانية اندية من خلال الترتيب الراهن من الاول وحتي الثامن حيث يتم خلالها تتويج بطل الدوري واندية التمثيل الخارجي الاول والثاني والثالث والرابع للتمثيل في بطولات الكاف ويجدر ذكره ان الدوري الممتاز كان قد اوقف عبر الاتحاد السوداني لانتشار وباء كورونا في العالم.

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