شاهد بالفيديو.. سوداني يعلم زوجته الأمريكية الرقص السوداني و “الصقرية” وناشطون (إبدعت أنت وزوجتك ونسيتونا الحظر والكورونا)

نجح مواطن سوداني مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية في إشعال مواقع التواصل الاجتماعية ببلاده ولفت انتباه مرتاديها وذلك على خلفية مقطع فيديو قام بتصويره وحقق شهرة واسعة, بل وأصبح الحدث الأبرز على السوشيال ميديا بالسودان.
وبحسب الفيديو الذي رصده محرر أخبار الخليج 365 من بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلته, فقد قام المواطن السوداني بتعليم زوجته الأمريكية حسبما أكد متناقلوا الفيديو, جزء من التراث السوداني المتمثل في الرقص الشعبي على إيقاع آلة (الربابة) إحدى الآلات الموسيقية المعروفة والمشهورة في السودان.
المواطنة الأمريكية نجحت إلى حد ما في تعلم الرقص السوداني مع صوت أغاني “الربابة” حيث أبدعت حسب تقييم المتابعين في تأدية عدد من الرقصات أبرزها (الصقرية) والتي ساعدها فيها زوجها الذي وجد الإشادة والتقدير من الناشطين الذي أثنوا على خطوته في نقل الثقافة السودانيى لأمريكا.
كما عبر الناشطون عن سعادتهم الكبيرة بعد مشاهدة الفيديو وكتبوا لمتابعهم بحسب التعليقات التي رصدها محرر أخبار الخليج 365 (إبداع وانت وزوجتك نسيتونا الحظر والكورونا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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