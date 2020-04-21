وزير المالية: ندرس كيفية التعامل مع الإنخفاض التاريخي للسعر العالمي للنفط لتخفيف آثار الجائحة علينا في السودان

عبر الحساب الرسمي لوزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني على موقع تويتر قال د. إبراهيم البدوي وزير المالية تعليقاً على إنخفاض أسعار النفط (نتابع بدقة الإنخفاض التاريخي للسعر العالمي للنفط نتيجة للإنكماش الإقتصادي بسبب جائحة كورونا) وأضاف د. إبراهيم البدوي مساء يوم الإثنين بحسب ما نقلت عنه صحيفة أخبار الخليج 365 (ندرس كيفية التعامل مع هذا الوضع لتخفيف آثار الجائحة علينا في السودان، ووضع إصلاحات تصب في مصلحتنا جميعاً). الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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