السودان يعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد ل 107 حالة

التاريخ: 21-أبريل-2020
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أعلنت وزارة الصحة الإتحادية في السودان فجر الثلاثاء عن تسجيل (١5) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات جديدة وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الإثنين الموافق ٢٠/ أبريل/ ٢٠٢٠ م .
وبحسب التعميم الصحفي التي تلقت أخبار الخليج 365 نسخة منه قالت الوزارة (علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم.
و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (١٠٧) حالة، متضمنة (١٢) وفاة).
وأضافت الوزارة (يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة ، هذا وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (٨) حالات).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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