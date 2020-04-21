السودان يعلن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد ل 107 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية في السودان فجر الثلاثاء عن تسجيل (١5) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات جديدة وذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الإثنين الموافق ٢٠/ أبريل/ ٢٠٢٠ م .

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وبحسب التعميم الصحفي التي تلقت أخبار الخليج 365 نسخة منه قالت الوزارة (علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (١٠٧) حالة، متضمنة (١٢) وفاة).

وأضافت الوزارة (يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة ، هذا وقد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (٨) حالات).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)