التاريخ: 20-أبريل-2020
0 مشاهدة
أطلق القيادي السابق بالحزب الشيوعي، د.الشفيع خضر، تحذيرا من تحول الخطر القائم على ثورة ديسمبر من مرحلة الكمون إلى مرحلة الهجوم و قال إن الثورة تواجه هذا الخطر بحقيقتين، إحداهما محزنة، والثانية مفرحة. وذكر الشفيع على متن مقال صحفي، “الحقيقة المحزنة، ما نشهده من تراشق وخلاف بين مختلف مكونات قوى الثورة، المدنية منها والمسلحة، والتي وصلت حد التشكيك والتخوين”.
وأضاف: “لم يكبحها أو يمنعها الوضع المعقد لمسار الثورة والذي يتطلب تكاتف وتوحد الجميع أكثر من أي وقت آخر، ولم تعيدها إلى رشدها نداءات أرواح الشهداء أن نحافظ على ما نصرته وروته بدماءها وأرواحها”وقال الشفيع، بحسب صحيفة السودانى إن الخائن الحقيقي هو من لا يأبه لهذا الوضع المعقد لمسار الثورة، ولا للمنعطف الخطير الذي تمر به البلاد، ويصم أذنيه عن نداءات الشهداء، وهو لا يدري، أو يدري ولا يهتم، أنه بهذا المسلك يفتح أوسع الأبواب لأعداء الثورة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الشفيع خضر: تحول الخطر على الثورة من الكمون للهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.