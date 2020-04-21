إيقاف إصدار تصاريح جديدة وإغلاق طلمبات الوقود

التاريخ: 20-أبريل-2020
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أعلنت غرفة عمليات تدابير مواجهة “كورونا” بولاية الخرطوم، عن ايقاف إصدار تصاريح مرور جديدة، اعتباراً من اليوم “الإثنين”، لتقليل حركة المرور، عقب الإعلان عن زيادة الإصابات، وأمرت بمنع تزويد الطلمبات والعربات بالوقود وإغلاق المحطات العاملة نهائياً.
ووجهت اللجنة في اجتماعها الدوري، برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى قسم الله، المحليات برفع تقرير عاجل عن موقف توزيع الغاز بالميادين.
وشدد الاجتماع، بحسب صحيفة مصادر على قرار حظر عمل بائعات الشاي وتكثيف العمل لإغلاق جميع المحال غير المستثناة، وأن يقتصر التزود بالوقود للعربات العاملة في ترحيل دقيق الخبز وعربات النفايات والعاملة في الطوارئ الصحية وأشارت اللجنة، إلى اجتماع مشترك بين اللجنة العليا للطوارئ الطبية الاتحادية وغرفة العمليات بالولاية غداً “الثلاثاء” لاتخاذ تدابير مشتركة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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