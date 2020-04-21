التاريخ: 20-أبريل-2020
0 مشاهدة
قالت الجبهة الثورية السودانية إن الأوضاع بالبلاد لا تتحمل الصراعات، داعية الى تعاون الجميع – عسكريين ومدنيين – لوضع حد للأزمات بالدولة .
وقال نائب الامين العام للجبهة الثورية السودانية ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال في مؤتمر صحفي للجبهة الثورية بجوبا الأثنين، إن الجبهة الثورية ظلت في حالة إنعقاد دائم لبحث سبل معالجة قضايا البلاد المختلفة، مشيراً الى انه لأول مرة يتم الربط بين وقف الحرب والديمقراطية .
ولفت عرمان بحسب صحيفة السوداني الى تحفظات الجبهة الثورية على مصفوفة تنفيذ أهداف الثورة التي توصل اليها مجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية والتغيير مشيرًا الى أن المصفوفة تحتاج الى مراجعة .
وأكد عرمان أن الجبهة الثورية مع مدنية الدولة، وأضاف قائلا “حاربنا من أجل ذلك وقدمنا شهداء قدموا ارواحهم من أجل اقتلاع النظام” مؤكدًا بأنهم لم يتماهوا مع النظام السابق .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الثورية: الأوضاع بالبلاد لا تتحمل الصراعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.