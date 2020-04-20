عاجل.. حكومة ولاية الخرطوم توقف تصاريح المرور وطلمبات الوقود

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الإثنين 20 أبريل 2020
عبدالله حمدوك رئيس الوزراء
كتب
محمد أمين
أعلنت السلطات المحلية بالعاصمة السودانية الخرطوم ايقاف تصاريح المرور وتزويد السيارات بالوقود اعتبار ا من اليوم الاثنين، لتقليل حركة المرور عقب الاعلان عن زيادة الاصابات بفايروس كورونا المستجد بالبلاد.
وأصدر أمين عام حكومة ولاية الخرطوم، محمد مصطفى قسم الله، قرارا محليا باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تزويد الطلمبات العربات بالوقود واغلاق الطلمبات نهائيا. ووجه المحليات برفع تقرير عاجل عن موقف توزيع الغاز بالميادين.
وشدد قسم الله على قرار حظر عمل بائعات الشاي وتكثيف العمل لقفل جميع المحلات غير المستثناة، علي ان يقتصر التزود بالوقود للعربات العاملة في ترحيل دقيق الخبز وعربات النفايات والعاملة في الطوارئ.
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