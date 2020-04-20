بنك السودان المركزي يوقف التعامل المباشر مع الجمهور بفروع المصارف العاملة في الخرطوم

قرر بنك السودان المركزي إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل، وذلك اعتبار من يوم غد الثلاثاء الحادي والعشرين من أبريل الجاري، وذلك تمشياً مع موجهات الدولة الرامية للحد من انتشار عدوى فايروس كورونا، وعلى ضوء تزايد وتيرة انتشار العدوى، وبهدف ضمان سلامة الجمهور والعاملين بالجهاز المصرفي.

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وبحسب سونا، اوضح البنك في تعميم صحفي أن المصارف ستستمر في صيانة وتغذية الصرافات الآلية واجراء تسويات الدفع الالكتروني إلى حين إشعار آخر، وعلى مديري المصارف تحديد الحد الأدنى من العاملين الذين يسيرون العمل مع أخذ احتياطات السلامة والوقاية الصحية .

وسيستمر بنك السودان المركزي بحسب التعميم في مراقبة الوضع الصحي واصدار أي تعليمات وتوجيهات في حينها .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)