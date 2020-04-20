التاريخ: 20-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك و بناء على توصية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قرارا اليوم بتعيين السيد مبارك عبد الرحمن أحمد آدم أردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة . وبحسب سونا، وجه القرار وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءت تنفيذ القرار. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار بتعيين مبارك اردول مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.