تعيين مدير جديد للشركة السودانية للموارد المعدنية

الإثنين 20 أبريل 2020 كتب محمد أمين أصدر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، قرارا بتعيين مبارك أردول، مديرا عاما للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.

وجاء القرار بناء على توصية، من وزير المالية و التخطيط الاقتصادي، ابراهيم البدوي. ووجه حمدوك وزاراتي المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والعمل و التنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخري بإتخاذ اجراءات تنفيذ القرار. وشغل اردول منصب نائب مدير الشركة قبل اقالته في مارس الماضي.

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