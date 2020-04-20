عاجل.. المركزي السوداني يعلن إيقاف المصارف من التعامل المباشر مع الجمهور

الإثنين 20 أبريل 2020

كتب محمد أمين

أعلن بنك السودان المركزي إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل اعتبارا من يوم وإلى أجل غير مسمى.



وقال البنك في تعميم صحافي حصل “اخبار الخليج 365” على نسخة منه، إن هذا القرارت ياتي في اطار التدابير والموجهات العامة للدولة للحد من انتشار فايروس كورونا بالبلاد وضمان سلامة الجمهوري والمؤظفين بالجهاز المصرفي.

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وأكد البنك استمرار لمصارف في صيانة وتغذية الصرافات الآلية واجراء تسويات الدفع الالكتروني إلى حين إشعار آخر.

ووجه مديري المصارف لتحديد الحد الأدنى من العاملين الذين يسيرون العمل مع أخذ احتياطات السلامة والوقاية الصحية.

وقال في التعميم إن بنك السودان المركزي سيستمر في مراقبة الوضع الصحي واصدار أي تعليمات وتوجيهات لاحقا.