اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

عاجل.. المركزي السوداني يعلن إيقاف المصارف من التعامل المباشر مع الجمهور

0 نشر
محمد أمين 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الإثنين 20 أبريل 2020

عاجل.. المركزي السوداني يعلن إيقاف المصارف من التعامل المباشر مع الجمهور

كتب

محمد أمين

أعلن بنك السودان المركزي إيقاف التعامل المباشر مع الجمهور بجميع فروع المصارف العاملة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى التي يطبق فيها حظر التجوال الشامل اعتبارا من يوم وإلى أجل غير مسمى.

وقال البنك في تعميم صحافي حصل “اخبار الخليج 365” على نسخة منه، إن هذا القرارت ياتي في اطار التدابير  والموجهات العامة للدولة للحد من انتشار فايروس بالبلاد وضمان سلامة الجمهوري والمؤظفين بالجهاز المصرفي.

Advertisements

 وأكد البنك استمرار  لمصارف في صيانة وتغذية  الصرافات الآلية واجراء تسويات الدفع الالكتروني  إلى حين إشعار آخر.

ووجه مديري المصارف لتحديد الحد الأدنى من العاملين الذين يسيرون العمل مع أخذ احتياطات السلامة والوقاية الصحية.

وقال في التعميم إن  بنك السودان المركزي سيستمر في مراقبة الوضع الصحي واصدار  أي تعليمات وتوجيهات لاحقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المركزي السوداني يعلن إيقاف المصارف من التعامل المباشر مع الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا