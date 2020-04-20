غرفة عمليات مواجهة كورونا بالخرطوم تقرر إيقاف إصدار تصاريح جديدة للمرور اعتبارا من الاثنين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قررت غرفة عمليات تدابير مواجهة كورونا بولاية الخرطوم، عن إيقاف إصدار تصاريح جديدة للمرور اعتبارا من الاثنين لتقليل حركة المرور. واتفقت الغرفة على تدابير لمنع تزويد السيارات بالوقود وإغلاق المحطات نهائيا، ووجهت في اجتماعها الدوري، برئاسة أمين عام حكومة ولاية الخرطوم محمد مصطفى قسم الله، المحليات برفع تقرير عاجل عن موقف توزيع الغاز بالميادين، وقد آمن الاجتماع علي قرار حظر عمل بائعات الشاي وتكثيف العمل لقفل جميع المحلات غير المستثناة كما امنت اللجنة علي ان يقتصر التزود بالوقود للعربات العاملة في ترحيل دقيق الخبز وعربات النفايات والعاملة في الطوارئ الصحية.

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