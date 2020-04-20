اضراب مفتوح لوكلاء وموردي الغاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الغرفة الفرعية لوكلاء وموردي الغاز في ولاية الخرطوم عن الدخول في إضراب مفتوح والامتناع عن البيع في الميادين، بسبب ندرة الغاز وبعض الإشكالات التي نتجت عنه بجانب عدم توفر الأمن والحماية الكافية للمرحلين والوكلاء. ونبهت الغرفة إلى أن الوكلاء هم أصحاب العربات لترحيل الأسطوانات وشراء الغاز من حر مالهم، ورغم ذلك تم حرمانهم من التوزيع وأصبح يوزع في الميادين مما فاقم معاناة المواطن والوكيل بسبب ندرة الغاز. وقال بيان صادر من الغرفة تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه إن الوزارة هي السبب في الندرة، رغم تنبيهنا سابقاً عبر الصحف ومناشدة الوزير بضرورة التدخل وحل الأزمة قبل شهر رمضان.
وكشف البيان عن إشكالات كبيرة نتجت عن توزيع الغاز بالأحياء، حيث فقد عدد من المواطنين أسطواناتهم وتعرض عدد من الوكلاء للضرب وتهشيم سياراتهم وإدخال البعض منهم إلى الحراسات. وقالت الغرفة أنه وبناء على هذا التصعيد الخطير للأزمة فإنها قررت التوقف عن بيع الغاز بالميادين إلى حين توفير البيئة الآمنة والرجوع إلى توزيع الغاز بالمراكز.
صحيفة الانتباهة
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