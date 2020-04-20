الحكومة: اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية وفرت كافة احتياجات البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وجهت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، بإضطلاع قوات الشرطة والقوات الأمنية الأخرى بمراقبة إنسياب وتوزيع دقيق الخبز والمحروقات والتعامل مع أي ممارسات مخلة تؤثر على وصول السلع الاستراتيجية الى المواطنين.

وأعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، الاثنين، توفير اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كافة احتياجات البلاد من المحروقات والقمح إضافة الى تأمين احتياجات قطاع الطاقة والكهرباء لضمان استمرار الإمداد الكهربائي خلال الفترة المقبلة وشهر رمضان.

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