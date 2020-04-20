سوداني ببريطانيا تماثل للشفاء من كورونا: الحمي الشديدة وآلام الجسد والخيالات والاحلام المفزعة كانت من اشد الاعراض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حوار مع سوداني ببريطانيا تماثل للشفاء من كورونا امير تركي جلدة ل(آخرلحظة) :

الحمي الشديدة وآلام الجسد والخيالات والاحلام المفزعة كانت من اشد الاعراض

العزلة وتناول الدواء بانتظام سبب الشفاء

اصابتي بسبب المخالطة

نصيحتي لكل الاهل والاصدقاء الالتزام بالاجراءات الصحية والحجر المنزلي

عدد من السودانيين بالخارج اصيبوا بفيروس كورونا منهم من توفى الي رحمة الله ومنهم من شفاءه الله وامد فى عمره.. من بريطانيا نجاة المواطن السوداني امير تركي من كورونا وتماثل الان للشفاء بعد تجربة صعبة مع المرض (آخرلحظة) اتصلت عليه وغاصت في تجربته المرض وشفاءه، معا نطالع ماذا قال:

حاوره عبر الهاتف : عيسي جديد

في البدء عرفنا عليك ؟

أمير تركي جلدة من بورتسودان، اقمت في الخرطوم لفترة وهاجرت الي بريطانيا والان بمدينة مانشستر ، انا مهندس نسيج لكن ما حصل اشتغلت كمهندس نسيج زي كل السودانيين اشتغلت مهن اخري.

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متي أحسست بأعراض المرض وماذا فعلت؟

تقريبا من يوم تلاتة و عشرين شهر مارس ومن أول يوم حسيت بكحة و بعديها حمى شديدة وبعدين تكسير في الجسم بدون نزلة خالص و الكلام ده في تلاتة أيام الأولى يعني لحد يوم ستة وعشرين شهر مارس وبعدها الموضوع انتقل لمرحلة تانية ذادت فيها الآلام و الحمى أصبحت شديدة وفقدت حاسة التذوق و الشم بدرجة أقل بعديها بدأت أفقد الرغبة في حاجات كثيرة ولا اقبل أي أكل و لا بقدر افتح تلفزيون و لا اسمع راديو وفقدت الرغبة في القيام بالحاجات العادية الكلام ده من اليوم الثالث إلى اليوم الخامس.

هذه الاعراض استمرت معك كم من الزمن حتي ذهبت للمستشفي ؟

ذهبت للمستشفى في اليوم السادس لانو من اليوم السادس و السابع كنت تعبان شديد لدرجة كان بتجيني خيالات واحلام مفزعة أشبه بالملاريا عندما (تطلع الرأس) وفي المستشفي تم تشخيص الحالة وكانت النتيجة إصابة بكورونا بعدها اجريت فحص للصدر وتأكد انني استطيع التنفس لوحدي لذلك قرروا لي العلاج و الحجز في غرفة بالبيت إلى حين انتهاء العلاج.

من اين التقطت المرض ؟

لا ادري لكن المرض في بريطانيا منتشر بسرعة اعتقد بالمخالطة.

كيف كنت تتلقي العلاج؟

انا كنت عازل نفسي بالبيت و اتناول الادوية معي ثم عدت لهم بعد انتهاء العلاج لإجراء الفحص مرة و مراجعة الطيب، قالوا لي ما عندك مشكلة تاني ما عدا الكحه وحتستمر معي لمدة أسبوعين إلى أربعة، لكن الكحه بداءت تخف شوية الان، لكن لسه موجوده الحاجه المهمة الكحه في الأول بالذات شديدة لدرجة تحس انو صدرك ممكن يطلع عديل.

لماذا حجرت في الييت وليس المستشفي او مركز عزل وانت في دولة متقدمة في الخدمات الصحية ؟

في المستشفى يحجز المرضى الذين حالتهم متأخرة فقط، والناس المحتاجة لأجهزة التنفس غير كده يتم الحجر في البيت.

هل هنالك سودانيين اخريين معك تم الشفاء لهم ببريطانيا؟

ليس لدي علم ولكن سمعت ان هنالك امراة سودانية قد شفيت من الكورونا.

أخيراً ماذا تود أن تقول ؟

شكرا لكل الاهل ولكل من سال عني وانا الان بخير وشكرا للاطباء والاصدقاء واوصي الناس باللالتزام بالحظر والحجر المنزلي لتفادي انتشار المرض.

آخر لحظة