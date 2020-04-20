أوامر عاجلة أصدرها ابن زايد لشقيقه طحنون.. تحرك نحو السودان قبل فوات الأوان!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت حساب إماراتي شهير، عن أوامر عاجلة أصدرها، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى شقيقه طحنون مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات.

وقال حساب “بدون ظل” الذي يعرف نفسه على انه ضابط في جهاز الامن، في تغريدة رصدتها “وطن”، ( الشيخ محمد بن زايد يطلب بشكل عاجل من الشيخ طحنون، التواصل مع السودان وتشاد، وتوفير كل ما يلزم لإرسال المزيد من المرتزقة للمشير خليفة حفتر في ليبيا). المادة السابقة قصة أغنية،أنين الفراق،(السمحة قالوا مرحلة) المقالة القادمة في تصعيد خطير للأزمة .. أضراب مفتوح لوكلاء وموردي الغاز

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