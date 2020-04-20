خبير الاقتصاد الأردني طلال أبو غزالة يتوقع حرباً بين أمريكا والصين في هذا الموعد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقع رجل الأعمال وخبير الاقتصاد الأردني طلال أبو غزالة أن يشهد العالم حرباً عسكرية في أكتوبر المُقبل بين أقوى أقطاب اقتصادية في العالم، أمريكا والصين.

وأشار أبو غزالة خلال مداخلة عبر برنامج “العالم إلى أين” الذي يُبث على شاشة “روسيا اليوم”، إلى وجود صراع حقيقي للسيطرة على النظام العالمي ومبادئه الكبرى.

وقال أبو غزالة: “أزمة كورونا ليست في نهايتها، ولم تصل إلى نصف طريقها، وسنبقى في مرحلة ضبابية حتى عام 2025”.

وأشار أبو غزالة أنه يجب على قادة الدول الكبرى الاجتماع حتى لا تحدث حرباً كبرى، ستفتعلها أمريكا لتخرج من أزمتها الاقتصادية، لافتاً أنها تواجه عجزاً كاملاً في ميزانيتها.

وتوقع أبو غزالة أن الحرب بين بكين وواشنطن ستفرض على البلدين الجلوس والتفاوض، وأن الاتفاقات التي ستصل إليها القوتان ستضع نظامًا عالميًا جديداً.

وأضاف: “ابتداء من 2021 سننتقل إلى بناء عالم جديد بقيادة مشتركة بين الصين والولايات المتحدة، أي سينتهي عهد الهيمنة الأمريكية، ويبدأ نظام عالمي يقوده قطبان”.

ويرى أبو غزالة أن “العولمة وصلت إلى نقطة النهاية بعدما كانت تترنح بسبب كورونا”، وأن عدم وجود نظام يقود العالم، وعدم توحد الدول، هو سبب سيطرة فيروس “كورونا” على العالم.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أسوأ تراجع اقتصادي على مستوى العالم منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، وتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري بسبب الانهيار الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

كما توقع صندوق النقد أن يتعطل نمو الاقتصادات الآسيوية لأول مرة منذ ستين عاما نتيجة تفشي الفيروس.

وقدر الصندوق أن يكون حجم الضرر الذي سيشمل الاقتصادات هذا العام أشد من مثيله في الأزمة المالية عام 2008 وأزمة عام 1997 من القرن الماضي، وتوقع أن يتباطأ النمو بشكل رئيسي في الصين والهند واليابان.

كما قال مسؤول في صندوق النقد إن الاقتصاد العالمي يحتاج إلى عام أو عامين للتعافي الكامل من الأزمة.