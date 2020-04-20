ترتيبات لتوزيع سلع مخفضة 40% من اسعار الاسواق بالخرطوم

الخليج 365 : تجرى وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم الترتيبات الازمة لتنفيذ برنامج سلعتى عبرالميادين محددة باحياء محليات الولاية السبعه وقال مدير عام الوزارة أبوبكر محمد نور المحجوب لـ(سونا) ان التوزيع لتلك السلع بنخفيض بنسبة 40% من اسعار الاسواق لتخفيف اعباء المعيشة عن موطنى ولاية الخرطوم ولمقابلة احياجاتهم لشهر رمضان المعظم واشار للسلع الاستراتيجية المهم التى تطرح بالميادين والممثلة فى الدقيق والسكر وزيت الطعام والفول المصرى والبصل والشاى ولبن البدرة والصابون والارز والعدس.

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