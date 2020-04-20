أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين في بنك السودان المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نستعرض لكم عبر الخليج 365 بتاريخ الاثنين 20 ابريل 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي . العملة شراء بيع متوسط الدولار 55.0000 55.2750 55.1375 الين الياباني 0.5169 0.5195 0.5182 الجنيه الاسترليني 67.8510 68.1903 68.0206 الفرنك السويسري 57.9496 58.2393 58.0945 الدولار الكندي 39.6445 39.8427 39.7436 كرونة السويدية 5.6561 5.6844 5.6702 الكرونة النرويجية 5.3960 5.4230 5.4095 الكرون الدنماركي 8.1872 8.2281 8.2077 الدينار الكويتي 176.8489 177.7331 177.2910 الريال السعودي 14.6546 14.7279 14.6912 الدرهم الاماراتي 14.9754 15.0503 15.0128 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.6568 146.3851 146.0209 ريال عماني 142.8200 143.5341 143.1771 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.1740 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 61.1738 61.4796 61.3267 XAR 2726.1036 2740.7649 2733.4342 المادة السابقة الأمن المصري يلقي القبض على فتيات وشبان في حفلة “جنس جماعي”!! المقالة القادمة ترتيبات لتوزيع سلع مخفضة 40% من اسعار الاسواق بالخرطوم

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