عقب القرار الأمريكي ضدها… حل فرنسي لمساعدة “الصحة العالمية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تقدمت الحكومة الفرنسية باقتراح تهدف منه إلى دعم منظمة الصحة العالمية في ظل الهجوم الحاد الذي تتعرض له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

قال وزير الخارجية جان إيف لودريان لصحيفة “لوموند” الفرنسية: “يجب منح منظمة الصحة العالمية الوسائل الكفيلة بتحسين معايير مهمتها، وكذلك الأمر بالنسبة لقدرتها على التحذير والتقصي”.

وتابع “سيكون من المرغوب به إنشاء مجلس أعلى للصحة البشرية والحيوانية، على غرار نموذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، مهمته توفير المعرفة العلمية على أساس عمل خبراء معترف بهم”.

وأضاف لودريان “الصعوبة الأخرى التي تواجه منظمة الصحة العالمية تتمثل في التنسيق بين المبادرات الرئيسية والجهات الفاعلة في الصحة العالمية، وهي الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، التحالف بشأن اللقاحات، والمرفق الدولي لشراء الأدوية”.

كما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “بناء مبادرة قوية حول منظمة الصحة العالمية تتعلق بتوفير التشخيص والعلاج واللقاحات للجميع”.

وكانت الإدارة الأمريكية قد علقت مساهمتها المالية التي تمنحها لمنظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ”سوء إدارة” أزمة فيروس كورونا المستجد.

سبوتنيك