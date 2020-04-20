شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، عن تمكن وحدات سلاح البحر من تطوير منظومة الصواريخ والطوربيدات التي يمتلكها لتصل إلى مدى 700 كيلومتر.
وبحسب وكالة “فارس” للأنباء، قال الأدميرال على رضا تنكسيري، إن بلاده تشهد تقدمًا في مختلف القطاعات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة البحرية، وإنها تفخر بأن جميع إمكانياتها ومعداتها محلية الصنع.
ولفت إلى إنتاج بارجة حاملة للمروحيات بطول 55 مترًا، مضيفًا أن القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، باتت تنتج اليوم 90% من أجهزتها محليًا، وتوصلت إلى تقنيات إنتاج الـ10% المتبقية.
وأضاف: “سرعة القطع البحرية لدينا تفوق 3 أضعاف نظيرتها الأمريكية”، في إشارة إلى الزوارق التي تبلغ سرعتها 90 عقدة بحرية، مضيفًا أن البحرية قطعت مسافة كبيرة في مجال التقنية تحت الماء.
وحول المناورات المشتركة البحرية مع الدول الصديقة والجارة، قال تنكسري: “نحن ننتهج مسار السلام والمحبة ولا نطمع بأي دولة أخرى، بل أعداؤنا هم الذين يثيرون الرعب لتحقيق أجنداتهم في المنطقة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري: نمتلك الآن صواريخ بحرية يصل مداها إلى 700 كيلومتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.