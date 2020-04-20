خلو ولاية كسلا من حالات الاشتباه او الاصابة بكورونا

اطمأنت اللجنة التنسيقية العليا للتصدي لجائحة كورونا بولاية كسلا في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة امين عام حكومة الولاية ارباب محمد الفضل رئيس اللجنة علي الوضع العام بالولاية من الناحية الصحية وماتم من تجهيزات وترتيبات خلال الاسبوع الماضي ومتابعة كافة القضايا والاجراءات التي تختص بمكافحة جائحة كورونا وعدم وصول الوباء الي الولاية.

وقدمت الدكتورة ايمان محمد العوض مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف مقرر اللجنة تنويرا شاملا حول سير الخطوات والاجراءات المتبعة للتصدي لجائحة كورونا مؤكدة خلو الولاية من أي حالة اشتباه او تسجيل أي حالة ايجابية. واستعرضت الترتيبات الخاصة بالمرحلة الاولي لتجهيزات مراكز العزل والحجر الصحي والتي تشمل مستشفي كسلا التعليمي وبيت الشباب ومستشفي حلفا الجديدة والتي سيتم افتتاحها بعد ترتيبها وتوفير ملحقاتها ومتطلباتها من معينات عمل وكوادر طبية ومن ثم الترتيب للمرحلة الثانية التي تشمل مستشفيات ود الحليو والقربة واروما.

وثمن امين عام حكومة الولاية رئيس اللجنة ارباب محمد الفضل بحسب وكالة السودان للانباء دور وفد اكاديمية العلوم الادارية التابعة لولاية الخرطوم واقامتهم لعدد من الدورات التدريبية وتمليك المستهدفين المعلومات حول الوقاية من المرض.

وقال ان الولاية ممثلة في اللجنة العليا تعمل بجد لوقاية مواطني الولاية من الجائحة وحذر من الجائحة التي شملت كل دول العالم ووصلت الي السودان الامر الذي يدعو للحذر واتخاذ الاحتياطات الشخصية والتدابير الاحترازية المعروفة واللازمة مع الالتزام بالتوجيهات الادارية والصحية والقانونية التي تصب في خانة الوقاية من المرض .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )