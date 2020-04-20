اكتمال ترتيبات معمل بورتسودان الإقليمي لبدء فحص عينات (كورونا) غداً

يبدأ معمل بورتسودان الإقليمي يوم غدٍ الثلاثاء، عمليات الفحص والتشخيص لعينات فيروس “كورونا المستجد”- كوفيد 19، بإجراء التحاليل المعملية ببورتسودان وعدم إرسالها للمعمل القومي (استاك) بالخرطوم وأعلنت مدير عام قطاع الصحة بوزارة الصحة بولاية البحر الأحمر د. زعفران الزاكي في تصريح صحفي اليوم “الاثنين”، اكتمال الاستعداد لبداية العمل الذي سيتم تدشينه صباح يوم غدٍ الثلاثاء بتشريف والي البحر الأحمر المكلف وقيادات العمل الصحي.

ويأتي هذا العمل ضمن خطة وزارة الصحة وجهود إدارة المعامل بالوزارة، وبدعم من منظمة الايسبو الإيطالية التي قامت بتأهيل المبنى وأقسام المعمل وإضافة قسم (PCR)، ومنظمة العون الإيطالي التي قامت بتدريب كوادر المعمل في المعمل القومي (استاك) التعامل مع عينات فيروس (كوفيد 19). وأشادت الولاية بجهود ودور وزارة الصحة الاتحادية لتقديم الدعم لنجاح هذا المشروع. من جانبها، أوضحت مدير إدارة المعامل بالبحر الاحمر د. صفاء عبد المجيد، بحسب صحيفة الصيحة أنه تم عمل التجارب والفحوصات العينات تأكيد الجاهزية للمعمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )