صحة ولاية النيل اﻷزرق تنفي وجود حالة إشتباه أو إصابة بكورونا

اكد د. عبد العظيم أحمد رزف نائب مدير عام وزارة الصحة والتنمية اﻹجتماعية خلو الولاية من حالات اﻹشتباه أو اﻹصابة بفايروس كورونا .وقال د. عبد العظيم في تصريح صحفي أن الحالة التي تم التبليغ عنها بمدينة بوط بمحلية التضامن، وجدت استجابة سريعة من غرفة الطواري الصحية و تم إرسال تيم إستجابة سريعة للتقصي والذي من خلاله إتضح أن الحالة عبارة اصابة بمرض (التايفويد) وليس لها علاقة بفيروس كورونا

وأضاف بأن الحالة التي تم التبليغ عنها ﻷمرأة تقيم بمحلية التضامن (مدينة بوط بتاريخ 26 مارس الماضي وكانت بالخرطوم منطقة سوق ليبيا وتحركت إلى الدمازين يوم 8 مارس وحلت بلكوندة السوق الشعبي الدمازين، وفي يوم 9 ابريل الجاري تحركت إلى مدينة بوط بمحلية التضامن وذكر د. عبد العظيم بحسب وكالة السودان للانباء أن الحالة إستخدمت علاج الملاريا من غير فحص يوم 10 ابريل وفي يوم 16 ابريل وصلت الحالة إلى مستشفى بوط وقابلت الطبيب ومن خلال الفحص إتضح أنها مريضة بالتايفويد وصرف لها العلاج اللازم.

وناشد د. عبد العظيم المواطنين بضرورة إتباع اﻹجراءات الوقائية والارشادات الصحية وعدم الالتفات للاشاعات والتاكد من المعلومات من مصادرها الرسمية واﻷولى البقاء بالمنازل وعدم الخروج اﻹ للضرورة القصوى لتجنب اﻹصابة بفايروس كورونا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)