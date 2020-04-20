توجيهات للشرطة بضبط ومراقبة إنسياب وتوزيع الدقيق والمحروقات

التاريخ: 20-أبريل-2020
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شددت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية في توجيه لها اليوم بان تقوم قوات الشرطة السودانية و القوات الامنية الاخرى بمراقبة إنسياب وتوزيع دقيق الخبز والمحروقات والتعامل مع أي ممارسات مخلة تؤثر على وصول السلع الاستراتيجية الى المواطنين.
وأعلن السفير عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء توفير اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية كافة احتياجات البلاد من المحروقات والقمح إضافة الى تأمين احتياجات قطاع الطاقة والكهرباء لضمان استمرار الإمداد الكهربائي خلال الفترة المقبلة وشهر رمضان.
وأشار الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا في بيان صحفي بـحسب وكالة السودان للانباء مساء اليوم الى أن ما تم انجازه هو نتاج لاجتماعات كثيفة انعقدت خلال الأيام الماضية للجنة العليا للطوارئ الإقتصادية برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي والرئيس المناوب للجنة دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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