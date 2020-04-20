اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية : تم تأمين كافة الاحتياجات الضرورية

التاريخ: 20-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعلنت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية توفير كافة الاحتياجات الضرورية من بترول و قمح للفترة القادمة وضمان انسياب الخدمات فيها واكد السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية عن توفير كافة احتياجات البلاد في القطاعات الحيوية واوضح في منبر سونا اليوم الاثنبن انه تم توفير المحروقات من البنزين والجازولين وغازالطبخ والفيرنس وتامين حاجة البلاد من القمح واحتياجات وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرار الامداد الكهربائي للفترة القادمة بما في ذلك شهر رمضان المعظم. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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