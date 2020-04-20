عاجل.. الحكومة السودانية تعلن توفير احتياجات البلاد من الوقود والقمح

الإثنين 20 أبريل 2020

كتب محمد أمي

أعلنت الحكومة السودانية توفير احتياجات البلاد من الوقود والقمح، ووجهت القوات النظامية بمراقبة انسياب السلع ومنع اي تسريب وتلاعب فيها.



وعقدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية اليوم (الاثنين) سلسة اجتماعات مع اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة، للوقوف على سير تنفيذ قرارات الاجتماعات الأخيرة للجنة. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مقرر لجنة الطوارئ الاقتصادية، عمر مانيس، تم توفير كافة احتياجات البلاد في القطاعات الحيوية المحروقات والقمح.

وأضاف في تصريحات صحافية تم تأمين احتياجات وزارة الطاقة والتعدين لضمان استمرار الامداد الكهربائي للفترة المقبلة وخلال شهر رمضان.

Advertisements

وأشار مانيس إلى توجيهات صادرة من الحكومة لقوات الشرطة والأمن بمراقبة انسياب السلع والمواد الضروية ومنع اي تسريب وتلاعب فيها خاصة في نقلها من الميناء إلى داخل البلاد ومراكز التوزيع.

وقال مانيس ان اللجنة العليا للطوارئ تسلمت شركة سبيكة العاملة في مجال الذهب وايلولتها إلى وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

واوضح وزير مجلس الوزراء، ان اللجنة رصدت تلاعب بالوقود وخاصة الجازوين المخصص للصناعت والموسم الزراعي، واتخذت تدابير وعقوبات رادعة لكل جهة تتلاعب بالسلع والمواد التي تمس معاش المواطنين.

وقال إن اللجنة العليا للطوارئ تقدر الظروف القاسية التي تمر بها البلاد، في التدابير المتعلقة بجائحة كورونا، ونطمئن المواطنيين ان اللجنة تبذل كل الجهود للوصول إلى حلول جذرية للازمة الاقتصادية بالبلاد.

وأكد مانيس ان التدابير الصارمة التي اتخذتها اللجنة كفيلة للخروج من الظروف القاسية التي تعيشها البلاد.