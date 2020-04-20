عاجل.. رئيس الوزراء: السودان دخل مرحلة خطرة من انتشار فايروس كورونا

الإثنين 20 أبريل 2020

كتب محمد أمين

قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، إن ظهور حالات الإصابة العديدة بفايروس كورونا يعني انتشار الوباء قد بلغ مراحل خطرة ودعا للتطبيق الصارم لموجهات وزارة الصحة في ما يلي مسألة الحظر والاغلاق باعتباره السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة.



ودعا حمدوك خلال زيارته اليوم (الاثنين) لمقر المنصة الموحدة لمواجهة فايروس كورنا بالخرطوم إلى مواصلة العمل وحشد الطاقات، متعهدا بدعم المنصة ومساندتها.

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قال رئيس الوزراء، إن المنصة السودانية لمواجهة الكورونا تعبر عن تضافر الجهد الشعبي والرسمي لمواجهة الكارثة التي استدعت قيام النفير والفزع، مؤكدا مقدرة شعبنا على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها.

واشار حمدوك إلى معاناة الشعوب التي ارهقتها الجائحة برغم إمكانياتها الضخمة مقارنة بالسودان، مضيفا بأن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود ستمكننا من عبور المحنة.

واشاد بمجهودات الجيش الأبيض من أبناء وبنات السودان باعتبارهم خط الدفاع الأول مثمنا تضحياتهم بأنفسهم لمساعدة الآخرين.