التاريخ: 20-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشف مصدر موثوق عن صدور كشف تنقلات لرتبة اللواء بجهاز المخابرات العامة اليوم الأثنين.

و أكد المصدر حسب صحيفة السودانى أن الكشف شمل اكثر من (30) لواء في الخرطوم و الولايات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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