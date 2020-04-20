التوم هجو في مؤتمر الجبهة الثورية بجوبا: قحت عبارة عن كورونا سياسية

التاريخ: 20-أبريل-2020
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قال رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بجوبا إن المشكلة ليست في تعيين الولاة والمجلس التشريعي وإنما في العقلية الانتهازية التي تريد أن تحكم، ووصف الحرية والتغيير بالداخل بأنها كورونا سياسية.
وأوضح أن المشكلة تكمن في الطريقة والمعايير التي تمت تسميتها للولاية، وأشار بحسب صحيفة اليوم التالى إلى أن الجبهة الثورية قدمت العديد من التنازلات من أجل معالجة قضايا البلاد، وأعلن أنهم لن يوافقوا على تعيين الولاة والمجلس التشريعي بالصورة الحالية، ووصف مايدور بالمحاصصات من أجل الكراسي والسلطة. وأضاف إذا أصرت الحكومة على تعيين الولاة فهي بذلك تعني أنها تنصلت عن ماتم الاتفاق عليه في جوبا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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