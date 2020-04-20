لجنة الطوارئ الاقتصادية تراجع ملفات شركات أمنية

التاريخ: 20-أبريل-2020
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انخرطت لجنة الطوارئ الاقتصادية في سلسلة اجتماعات لمتابعة تنفيذ عدد من الإجراءات التي ستؤدي لتخفيف وطأة الضائقة المعيشية قريباً. وشرعت اللجنة في تكوين صندوق قومي للاكتتاب ومحفظة استثمارية بغرض خلق حالة من الاستقرار
الاقتصادي،
وبدأت لجنة ولاية المالية على المال العام بحسب صحيفة صوت الامة عملها لوقف كل عمليات التجنيب وتعظيم الإيرادات ومراجعة ملفات الشركات الأمنية والنظامية وصولاً لتوفيق أوضاعها.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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