والي الشمالية يفتتح عددا من محطات تقوية المياه بدنقلا

إفتتح والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري اليوم عددا من محطات التقوية للمياه بكل من اقجة وارتدي والخناق بدنقلا بجانب إفتتاح عدد من محطات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية بالسليم قسم 2شمال شرق وبلغت التكلفة الكلية لهذه المحطات اكثر من 5ملايين جنيه.

واكد الوالي المكلف في تصريح لسونا مواصلة جهود ودعم حكومة الولاية لتوفير وتحسين خدمات مياه الشرب للمواطنين مشيدا بجهود هيئة مياه الولاية وجماعة انصار السنة المحمدية والخيرين من المملكة العربية السعودية لدعمهم المستمر لتطوير قطاع المياه بالولاية الشمالية وجدد الوالي حرص حكومة الولاية علي تكملة الشبكات والخطوط لهذه المحطات حتي تساهم في حل مشكلة ضعف المياه بجانب استمرار جهودها وبالتعاون مع ديوان الزكاة وعدد من الجهات لتحويل هذه المحطات للعمل بالطاقة الشمسية فضلا عن توفير المولدات الكهربائية بها لضمان استقرار الخدمة

واشار الي مواصلة جهود الحكومة في توفير الخدمات الاساسية للمواطنين خاصة المياه والكهرباء ومعاش الناس وناشد والي الولاية الشمالية المكلف المواطنين بضرورة اتباع البرتكول الصحي الصادر من وزارة الصحة والتقيد بالقرارات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا

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من جانبه اكد مدير عام هيئة مياه الولاية الشمالية المهندس حسن علي حاج الماحي بحسب وكالة السودان للانباء ان إفتتاح محطات المياه الجديدة اليوم يجيء في إطار استعدادات الهيئة لمقابلة فصل الصيف وشهر رمضان المعظم مشيرا الي انها تمثل اضافة قوية في مجال تحسين وتجويد خدمات المياه

كما جدد امين جماعة انصار السنة المحمدية بالولاية الشمالية الشيخ مختار عثمان إدريس مواصلة دعم الجماعة والخيرين والمحسنين لقطاع المياه من خلال مشروع تحسين خدمات مياه الشرب مضيفا ان الفترة السابقة شهدت إفتتاح العديد من محطات المياه بعدد من قري ومناطق الولاية الشمالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)