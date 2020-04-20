حمدوك: بلغنا مراحل خطرة في انتشار وباء كورونا

قال رئيس مجلس الوزراء “د. عبدالله حمدوك”، إن ظهور حالات الإصابة العديدة بفايروس كورونا يعني أن انتشار الوباء قد بلغ مراحل خطرة، داعياً إلى التطبيق الصارم لموجهات وزارة الصحة في ما يلي الحظر والإغلاق باعتبارهُ السبيل الوحيد لمجابهة الجائحة، مشيرا إلى معاناة الشعوب الأخرى التي أرهقتها الجائحة برغم إمكاناتها الضخمة مقارنة بالسودان، مضيفًا أن إجراءات الوقاية التي تتخذها الدولة مع تكاتف الجهود ستمكن من عبور المحنة.

وأكد خلال زيارته لمقر المنصة بقاعة الصداقة، الإثنين، بحسب صحيفة السودانى أن المنصة السودانية لمواجهة الكورونا، تعبر عن تضافر الجهد الشعبي والرسمي لمواجهة الكارثة التي استدعت قيام النفير والفزع، مؤكدا على مقدرة الشعب على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها.

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ودعا حمدوك إلى مواصلة العمل وحشد الطاقات، متعهدا بدعم المنصة ومساندتها، مشيدا بمجهودات الجيش الأبيض من أبناء وبنات السودان باعتبارهم خط الدفاع الأول، مثمنا تضحياتهم بأنفسهم لمساعدة الآخرين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)