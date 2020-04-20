صحة الخرطوم تعلن عن حاجتها لممرضين واختصاصيين برواتب شهرية تترواح بين 40 و50 ألف للعمل في مراكز العزل

أعلنت الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن حاجتها لاختصاصيين للعمل في مراكز العزل (مستشفى جبرة، ينفيرسال، جرش، الراجحي، ومستشفى سوبا)، براتب يتراوح بين 40 ألف جنيه و50 ألفا وكشفت عن حاجتها لممرضين للعمل في ذات المراكز، وبذات الورديات براتب يترواح ما بين 24 ألف جنيه و30 ألفا.
وقالت في إعلان مطبوع بحسب صحيفة السودانى إن طبيعة العمل عبر اتفاق عمل بعقد (4 ورديات في الأسبوع)، وزمن الوردية (12) ساعة، مع توفير سكن وترحيل من وإلى السكن ، فضلاً عن الوجبات وتكفلت الوزارة بكامل الاحتياجات الطبية في حالة عدم وجود تأمين صحي في حالة الإصابة أثناء العمل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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