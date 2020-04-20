معلومات تكشف حقيقة إيجار منازل السفراء في الخارج

التاريخ: 20-أبريل-2020
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كشفت معلومات بشأن إيجار منازل بعض السفراء، حيث يصل ما بين (7-8) آلاف دولار في الدول الأفريقية، ونحو (12-13) ألف دولار في الدول الغربية.
وحسب المعلومات، فإن معظم المنازل ظلت فارغة لأشهر، وبعضها لأكثر من عام، مثل منازل السفراء في (أسمرا، أبوجا ورومانيا)، بعد أن سحبت الوزارة في فترات سابقة معظم السفراء في تلك البعثات، في إطار ترتيباتها لتنفيذ سياسة الفترة الانتقالية، إلا أن الوزارة ظلت تدفع تلك المبالغ.
وبحسب معلومات صحيفة السوداني فإن أحد السفراء، والذي أعفي من منصبه بقانون إزالة التمكين، إستجلب سجادا فاخرا من إحدى الدول لمنزله من دولة أخرى، بدلا عن شرائه من الدولة التي يقيم فيها.
وبحسب المعلومات فإن بعض قيادات الخارجية ترفض أن يكون إيجار المنزل مناسبا لامكانات السودان أسوة بسفراء العديد من الدول التي تعيش ذات ظروف السودان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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