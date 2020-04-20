حملات لضبط حظر التجوال بالخرطوم

نفذت السلطات بالخرطوم حملات واسعة لضبط تفلتات كسر حظر التجول في الأسواق والمحلات التجارية من قبل بعض الأفراد والعمالة اليومية في الشارع العام وكشفت إدارة المخالفات بالمحلية عن رصدها لمزاولة بعض المهن غير المصرح لها بالعمل خلال فترة السماح للمواطنين بشراء احتياجاتهم الضرورية، حيث تم ضبط عدد من المطاعم والمغاسل ومحلات اسبيرات السيارات وتغيير الزيوت والبناشر وبائعات الشاي يباشرون عملهم بجانب مزاولة الأفراد وعمالة اليومية لمهنهم في الشارع العام، فضلاً عن عمل بعض الجيوب التجارية الصغيرة داخل الأسواق خلال ساعات الحظر و تم إغلاق جميع المحلات المتفلتة وانزار الأفراد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والممانعين لفرض حالة الطوارئ الصحية المعلنة لمكافحة جائحة كورونا.

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وشدد معتمد المحلية اللواء ركن (م) الطاهر عبد الله محمد صالح بحسب وكالة السودان للانباء علي إنفاذ أمر الطوارئ الصادر من السيد رئيس الوزراء والتوجيهات الواردة من اللجنة العليا للطوارئ بولاية الخرطوم والقاضية بالإغلاق الكامل للولاية للتصدي والحد من انتشار جائحة كورونا بعد إن وصل الوباء لمرحلة الانتشار المجتمعي، وناشد المعتمد جميع المواطنين بالتقيد بالساعات المحددة للتسوق خلال الحظر وعدم مزاولة أي من المهن غير المستثناة في الزمان المحدد وفقاً لموجهات لجنة الطوارئ الصحية بالولاية حتي لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )