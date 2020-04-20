عاجل.. سودانيون يطورون ممر تعقيم ذاتي لمكافحة "كورونا"

الإثنين 20 أبريل 2020

ابتكر مجموعة من المهندسين السودانيين لابتكار ممر تعقيم تلقائي يعمل على نظام تشغيل ذاتي باستخدام الطاقة الشمسية ضمن معايير عالمية وأدوات محلية صممت لسد العجز المحلي ولضمان سلامة وصحة المجتمع للتصدي لفيروس "كوفيد-١٩".



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يذكر أن وزارة الصحة الإتحادية بالسودان أعلنت عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتين وفاة من المصابين في الخرطوم.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم، أن إجمالى العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء وصل إلى 92 حالة، متضمنة 12 وفاة.

وقالت الوزارة إن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة هذا، حيث بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 8 حالات، وشددت وزارة الصحة الاتحادية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.