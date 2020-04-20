إنخفاض جديد في أسعار الدولار والريال والدرهم بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصلت أسعار العملات الأجنبية رحلة الهبوط أمام الجنيه السوداني في السوق السوداء ليوم الاثنين 20 ابريل 2020م. وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي وسط الخرطوم أن نسبة الطلب تراجعت بشكل كبير، رغم ارتفاع نسبة العرض بفعل بيع المواطنين مدخراتهم المالية لشراء حاجيات رمضان بالإضافة إلى تخزين المواد الغذائية. فيما تشهد العديد من الأسواق ركوداً بفعل كورونا. وتعاني الحركة الاقتصادية من بطء كبير عقب فرض حظر التجوال على العاصمة، بجانب مخاوف تجار العملة من اعلان اجراءات ضدهم عقب تولي النائب الأول لرئيس المجلس السيادي محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئاسة اللجنة الاقتصادية.

وقال أحد التجار خلال جولة لـ (الانتباهة أون لاين) بمنطقة السوق العربي، أنه تم تداول الدولار الأمريكي بـ (120) جنيهاً، الريال السعودي (31.50) جنيه، الدرهم الإماراتي (33.30) جنيه، اليورو (128) جنيه، الجنيه الاسترليني (142) جنيه، الدينار الكويتي (250) جنيه، الجنيه المصري (7.60) جنيه، الريال القطري (32.20) جنيه.