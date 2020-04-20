السُلطات تتخذ إجراءات قانونية في مواجهة محلات تجارية

قالت السُلطات أنها اتخذت إجراءات قانونية في مواجهة محلات تجارية خرقت حظر التجوال، فيما أنذرت أفراد لم يلتزموا بالحظر.

وأفادت إدارة المخالفات بمحلية الخرطوم، عن قيامها بتنفيذ حملات واسعة لمراقبة أمر الإغلاق العام وقالت أنها ضبطت عدد من المطاعم والمغاسل ومحلات اسبيرات السيارات وتغيير الزيوت وبائعات الشاي، يعملون دون تصاريح في فترة السماح للمواطنين لشراء احتياجاتهم الغذائية داخل الأحياء.

وسمحت السُلطات الحكومية للمواطنين بشراء احتياجاتهم الغذائية، في الفترة الصباحية، طوال فترة إغلاق الخرطوم بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا وقال معتمد الخرطوم، اللواء (م) الطاهر عبد الله محمد صالح بحسب صحيفة السوداني، إن سُلطات محليته ملتزمة بتنفيذ أمر الطوارئ رقم 1 وموجهات اللجنة العليا للطوارئ، بهدف التصدي للوباء الذي وصل مرحلة الانتشار الاجتماعي وأوقع أمر الطوارئ رقم 1، الصادر من مجلس الوزراء، عقوبات قاسية على الأشخاص والمحلات التجارية، حال خرقهم أوامر الإغلاق الكامل.