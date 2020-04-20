مجمع الفقة يتحرى رؤية هلال رمضان

التاريخ: 20-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة يتحرى مجلس مجمع الفقه الإسلامي رؤية هلال رمضان المعظم الخميس المقبل و يعقد المجمع إجتماعاً برئاسة رئيس المجمع د. عبدالرحيم آدم سليمان، لتحري رؤية الهلال و دعا الأمين العام للمجمع د. عادل حسن حمزة، جميع المسلمين في السودان بتحري هلال رمضان المعظم تقربًا الى الله تعالى و إبلاغ أقرب محكمة شرعية عند رؤية الهلال Advertisements وكشف د. حمزة بحسب صحيفة السودانى عن تكوين لجنة رصد الأهلة التي سوف تتحرى رؤية هلال رمضان المعظم غرب أم درمان بالكيلو (40) طريق شريان الشمال عبر أجهزة رصد حديثه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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