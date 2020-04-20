تأخر التحضيرات للعروة الصيفية بالقضارف لانعدام الجازولين

قال عضو الغرفة الزراعية بولاية القضارف حسن زروق إن هناك تأخيراً في التحضير للعروة الصيفة للانعدام الكامل للجازولين بالولاية حتي لو بالسعر التجاري، مشيراً إلى أن التحضيرات وصرف الجازولين عادة تبدأ منذ الأول من شهر إبريل. Advertisements وقال في تصريح بحسب صحيفة السوداني: (كنا في هذا التوقيت عادة نبدأ بصيانة المعسكرات (الكنابي) ونطهر الحفائر)، ونبه إلى عدم القيام بالمكافحة للآفات الصيفية منذ يناير الماضي، ما أدى لظهور آفة العنتد بكميات كبيرة وهي تمثل خطورة لكل المحاصيل . الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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