اكتمال جاهزية معمل بورتسودان لفحص عينات كورونا

يبدا غدا الثلاثاء معمل بورتسودان الإقليمي لفحص وتشخيص عينات فايروس كورونا المستجد بإجراء التحاليل المعملية ببورتسودان وعدم إرسالها للمعمل القومي (استاك).
واعلنت مدير عام قطاع الصحة بوزارة الصحة بولاية البحر الاحمر د٠ زعفران الذاكي بحسب صحيفة آخر لحظة، عن اكتمال الاستعدادات لبداية العمل الذي سيتم التدشين صباح غدا بتشريف والي البحر الاحمر المكلف وقيادات العمل الصحي٠
ويأتي هذا العمل ضمن خطة وزارة الصحة وجهود إدارة المعامل بالوزارة وبدعم من منظمة الايسبو الإيطالية التي قامت بتأهيل المني وأقسام المعمل واضافة قسم PCR ومنظمة العون الإيطالي التي قامت بتدريب كوادر المعمل في المعمل القومي أستاك التعامل مع عينات فايروس كوفيد 19 والإشادة بالجهود والدور الفاعل لوزارة الصحة الاتحادية لتقديم الدعم لنجاح هذا المشروع. واضافت مدير إدارة المعامل بالبحر الاحمر د. صفاء عبد المجيد بانة تم عمل التجارب والفحوصات لعينات لتأكيد جاهزية المعمل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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