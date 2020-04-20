استمرار البيع المباشر للخضر واللحوم بمحليات الخرطوم

التاريخ: 20-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أكد منسق البيع المباشر لولاية الخرطوم أسامة الزبير استمرار البيع المباشر للخضر واللحوم بأسعار مخفضة من المنتج للمستهلك بمحليات ولاية الخرطوم في الأحياء السكنية عبر مناديب لجان الخدمات بالمحليات. Advertisements وقال في حديثه بحسب صحيفة السوداني، رغم الارتفاع الكبير للحوم والخضروات إلا أن البيع المباشر بأسعار مخفضة رغم عدم توفر الجازولين للمنتجين لترحيل منتجاتهم، مشيراً إلى أن سعر كيلو الفراخ 250 جنيهاً وسعر طبق البيض 180 جنيها وكيلو اللحمة العظم 350جنيها وكيلو اللحمة الصافي 400 جنيه، وكيلو الطماطم 40 جنيها وسعر كيلو البطاطس 40 جنيها وسعر كيلو البامية 70 جنيها وكيلو الخيار 60 جنيها وكيلو الليمون 90 جنيها وكيلو الجزر 45 جنيها وسعر كيلو الفلفلية110 جنيهات، مؤكداً التنسيق التام بين آلية البيع المباشر ولجان التنسيق بالأحياء السكنية وميادين توزيع الغاز لوصول المنتجات قبل ساعات الحظر. الخرطوم: (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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