عاجل.. تعليق هام من مجلس الوزراء بشأن منصة مواجهة كورونا

الإثنين 20 أبريل 2020 قال وزير شؤون الرئاسة بمجلس الوزراء عمر مانيس إن المنصة السودانية لمواجهة كورونا هي ذراع من أذرع الأمل لثورة ديسمبر المجيدة وتعبر عن إرادة الشعب لاستعادة بلده السودان.

وأضاف مانيس لدي زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اليوم زيارة مقر المنصة السودانية لمواجهة كورونا بقاعة الصداقة أن المنصة انشئت منذ وصول أول فوج سوداني من جمهورية مصر مما استدعى استنفار الطاقات لترتيب أوضاع الحجر لهم مؤكدا متابعة مجلس الوزراء لعمل المنصة ودعمها . من جانبه قال الأستاذ هاشم مطر ممثل أصحاب العمل أن حجم الدعم الداخلي والخارجي فاق 250 مليون جنيها سودانيا مشيرا إلى أن المنصة تضم أكثر من 400 مبادرة من منظمات مجتمع مدني داخلية وخارجية مؤكدا تداعى أهل السودان في صورة رائعة لترتيب وتنظيم تلك المبادرات وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية. وقال هاشم إن المنصة تعتبر ملحمة تداعى لها أبناء وبنات السودان بمختلف تخصصاتهم لحشد الدعم الفني والعيني واستنهاض مقدرات الشعب بالداخل والخارج لتوصيل المساعدات عبر المنصة لمواجهة جائحة كورونا.

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